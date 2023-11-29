"Алроса" произвела обеспечительный платеж по windfall tax

Сумму выплаты в компании не раскрыли

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Алроса" произвела обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль (windfall tax), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сегодня, 29.11.2023 года, АК "Алроса" оплатила в федеральный бюджет обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль", - сообщили в компании.

Сумму выплаты в "Алросе" не раскрыли.

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, с некоторыми исключениями по сферам деятельности компаний.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.