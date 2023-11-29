Лондонская биржа выиграла суд по делу о приостановке торгов никелем после начала СВО

На нее подали в суд Elliott Management и американская брокерская компания Jane Street из-за незаконной отмены сделки на сумму около $12 млрд в 2022 году

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) выиграла суд у американского хедж-фонда Elliott Management по делу о приостановке торгов никелем в марте 2022 года после резкого роста цен на фоне начала российской военной операции на Украине. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на постановление судебного органа.

Иск на сумму почти $500 млн, поданный Elliott Management и американской брокерской компанией Jane Street, рассматривался в Высоком суде Лондона. Обе компании утверждали, что LME действовала незаконно, отменив 8 марта 2022 года сделки на сумму около $12 млрд после того, как стоимость базового трехмесячного фьючерсного контракта на никель поднялась выше $100 тыс. за тонну. Торги возобновились 16 марта 2022 года. Хедж-фонд уже заявил, что будет подавать апелляцию на вынесенный вердикт.

Суд отклонил доводы истцов и постановил, что биржа "имеет право на широкую свободу действий", особенно в случае форс-мажорных обстоятельств. LME приветствовала решение судебного органа.

"Наша позиция всегда заключалась в том, что решения, принятые 8 марта 2022 года, предотвратили значительный системный ущерб рынку никеля и рынкам других металлов LME, а также рынкам деривативов в более широком смысле", - говорится в заявлении LME.

В настоящее время стоимость никеля на лондонской бирже составляет около $16 тыс. за тонну.