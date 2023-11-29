Минск и Москва подготовили интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы

В Минэкономразвития РФ сообщили, что новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерства экономики России и Белоруссии подготовили интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы. От этом говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

В Минэкономразвития отметили, что новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач, основная часть из которых посвящена вопросам интеграции: равные условия и гарантии для компаний, единые правила конкуренции, защита прав потребителей, формирование условий для создания объединенной транспортной и энергетической системы.

Другая часть вопросов касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию общего научного, технологического и информационного пространства между странами Союзного государства.

"Реализация нового интеграционного пакета предполагает дальнейшее развитие национальных платежных систем, запуск работы объединенного рынка электроэнергии, совершенствование транспортного сообщения и логистики, развитие промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества", - пояснил глава российского ведомства Максим Решетников.

Предполагается, что интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы главы двух государств утвердят и подпишут в ходе предстоящего заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.