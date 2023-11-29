Словацкий кабмин расширил запрет на поставки в страну сельхозпродукции с Украины

Теперь в нем содержится 14 позиций

БРАТИСЛАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии расширило запрет на импорт в республику сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Запрет, который распространялся ранее на четыре наименования украинских товаров, расширен до 14 позиций. До этого в страну было нельзя осуществлять поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. Теперь под эмбарго подпали, в частности, мед, соевые бобы, ячмень, мука и отруби из этой страны.

Импорт дешевой украинской сельскохозяйственной продукции, согласно властям, наносит серьезный ущерб словацким фермерам. Их финансовые потери только из-за поставок зерна с Украины составили не менее €110 млн. Некоторым аграриям грозит банкротство. Кроме того, были выявлены партии товара низкого качества и непригодные для употребления.

Между тем словацкий кабмин принял решение передать в дар Украине 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Правительство отказалось ранее предоставлять этой стране государственную военную помощь, но продолжит ее поддерживать гуманитарными поставками и содействием в послевоенном восстановлении.