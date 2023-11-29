Минфин считает преждевременным давать оценки выплат по windfall tax в бюджет РФ

Как отметили в министерстве, отчетность Федерального казначейства о поступлениях доходов в бюджет выходит на четвертый рабочий день месяца

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ считает, что пока преждевременно давать оценки поступлений по налогу на сверхприбыль (windfall tax) в бюджет РФ, отчетность Федерального казначейства о поступлениях доходов в бюджет РФ выходит на четвертый рабочий день месяца, сообщили ТАСС в Минфине.

"Отчетность Федерального казначейства обо всех операциях по поступлению доходов в федеральный бюджет выходит на четвертый рабочий день месяца, поэтому давать сейчас оценки по поступлениям преждевременно", - указали в министерстве.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 20 ноября сообщил, что из планируемых 300 млрд рублей по налогу на сверхприбыль в федеральный бюджет РФ уже поступило около 40 млрд рублей. Позднее 22 ноября Силуанов отметил, что сумма поступлений от компаний по уплате такого налога в ноябре существенно увеличится.

Ранее "Алроса" произвела обеспечительный платеж по windfall tax. При этом сумму выплаты в "Алросе" не раскрыли.

"Норникель" произвел обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, сообщал ТАСС представитель компании 3 ноября. По словам представителя, компания воспользовалась возможностью сократить сумму налога до эффективной ставки 5%. Ранее в материалах компании говорилось, что "Норильский никель" может выплатить налог на сверхприбыль в размере около $94 млн (8,145 млрд рублей) при условии уплаты обеспечительного платежа по налогу в 2023 году.

О налоге на сверхприбыль

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 года и 2022 года превысила 1 млрд рублей, с рядом исключений по сферам деятельности компаний.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.