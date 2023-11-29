Арматура в России подорожала на 17,5% с начала 2023 года

По сравнению с октябрем 2022 года цены на этот материал увеличились на 12,5%, сообщил Росстат

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Рост стоимости стальной арматуры с начала 2023 года по октябрь составил 17,5%. По сравнению с октябрем 2022 года цены на этот материал увеличились на 12,5%, сообщил Росстат.

По данным ведомства, индекс стоимости стальной арматуры в октябре 2023 года вырос на 5% относительно уровня предыдущего месяца. Также за этот период увеличилась стоимость битума - на 5% и стальных профилей - на 4,3%.

С начала 2023 года власти несколько раз обращали внимание на колебание цен на арматуру в РФ. В последний раз о своем беспокойстве в связи с удорожанием этого материала в начале ноября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Через несколько дней после этого ФАС сообщила о снижении стоимости арматуры в РФ на 7% начиная с середины октября по ноябрь на фоне антимонопольного расследования.