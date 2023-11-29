Производство водки в России в октябре снизилось на 5,1%

Оно составило 8,4 млн декалитров, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Производство водки в России в октябре 2023 года сократилось на 5,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 8,4 млн декалитров. При этом по сравнению с сентябрем 2023 года выпуск водки вырос на 7,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в октябре 2023 года составило 8,4 млн декалитров, снизившись по сравнению с октябрем 2022 года на 5,1%, но увеличившись по сравнению с сентябрем 2023 года на 7,8%", - говорится в материалах.

Игристых и шампанских вин произведено 2 млн декалитров, что на 11,9% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 17,6% больше, чем в сентябре 2023 года. Производство коньяка выросло до 947 тыс. декалитров, что на 12,1% больше, чем в октябре 2022 года, и на 14,1% больше, чем в сентябре 2023 года.

Пива произведено 63,2 млн декалитров, что на 20,8% больше, чем в октябре 2022 года, но на 5,5% меньше, чем в сентябре текущего года.

Розлив минеральной природной воды и питьевой воды составил 1,6 млрд полулитров. Это на 27% больше, чем в октябре 2022 года, и на 0,8% больше, чем в сентябре 2023 года.