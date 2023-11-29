Выработка сахара в октябре в России выросла на 21,6% по сравнению с сентябрем

Она достигла 1,6 млн тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Производство белого свекловичного сахара в России в октябре 2023 года увеличилось на 21,6% по сравнению с сентябрем текущего года и достигло 1,6 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

"Белого свекловичного сахара в октябре 2023 года произведено 1,6 млн тонн, что больше, чем в октябре 2022 года и сентябре 2023 года, на 12,1% и 21,6% соответственно. Производство сахара за январь - октябрь 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16%, составив 4,2 млн тонн", - говорится в материалах статистического ведомства.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в октябре произведено 208 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем годом ранее, и на 12,3% больше, чем в сентябре текущего года. За январь - октябрь 2023 года выпуск данной продукции возрос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,6 млн тонн.

В октябре также было произведено 482 тыс. тонн молока, что на 2,6% меньше, чем в октябре прошлого года, но на 5,9% больше, чем в сентябре 2023 года, соответственно. За 10 месяцев текущего года производство молока снизилось на 1,7% по сравнению с январем - октябрем 2022 года, составив 4,7 млн тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в октябре составило 846 тыс. тонн - на 0,7% больше, чем годом ранее, и на 4,4% больше, чем в сентябре текущего года. За 10 месяцев выработано 7,4 млн тонн муки, что выше показателя января - октября 2022 года на 0,5%. Риса в октябре произведено 70,3 тыс. тонн, что на 14,6% и 63,8% больше показателей октября прошлого года и сентября текущего года, соответственно. За январь-октябрь производство риса увеличилось на 5,6% в годовом выражении, составив 475 тыс. тонн.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в октябре текущего года выпущено 603 тыс. тонн - на 2% больше, чем годом ранее, и на 48,9% больше, чем в сентябре. За 10 месяцев произведено 5,5 млн тонн продукции (на 13,2% больше в годовом выражении). Рафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 255 тыс. тонн, что на 1,3% меньше, чем годом ранее, но на 27,1% больше, чем в сентябре. За январь - октябрь 2023 года производство составило 2,2 млн тонн - на 5,8% выше объемов января - октября 2022 года.