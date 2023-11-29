Инфляция в России с 21 по 27 ноября ускорилась до 0,33%

С начала ноября потребительские цены выросли на 1,13%, с начала года - на 6,66%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 21 по 27 ноября 2023 года составила 0,33%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 14 по 20 ноября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,2%.

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 1,13%, с начала года - на 6,66%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 27 ноября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,52%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 4,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,6%, рис - на 0,5%, баранину, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, говядину, свинину, сливочное масло и стерилизованное молоко - на 0,3%, вареные колбасы, ржаной хлеб, пшеничную муку, печенье - на 0,2%, мясные консервы для детского питания, маргарин, пастеризованное молоко, творог, сметану, твердые, полутвердые и мягкие сыры, поваренную соль - на 0,1%.

Снизились цены на сахар-песок - на 1,0%, гречневую крупу - на 0,3%, пшено и вермишель - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол и поливитамины - на 0,5%, левомеколь и ренгалин - на 0,4%, корвалол и эргоферон - на 0,3%, нимесулид - на 0,2%, комбинированные анальгетики и метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,1%. Цены на валидол снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетная бумага - на 0,6%, стиральные порошки и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, спички - на 0,2%, хозяйственное и туалетное мыло, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки - на 0,1%. Цены на зубные пасты снизились на 0,3%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на майки, мужские футболки и шампуни - на 0,3%, обрезные доски, мужские носки, джинсы и кроссовки для детей - на 0,2%, телевизоры, смартфоны, отечественные легковые автомобили, сигареты с фильтром, детские футболки и женские колготки - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 1,6%, легковые автомобили иностранных марок, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,2%, кроссовки для взрослых - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо - выросли на 0,3%. Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли на 0,5%, трамвае и троллейбусе - на 0,2%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты увеличилась на 0,6%, проживания в гостиницах 2 звезд - на 0,2%. Стоимость проживания в гостиницах 1 звезды и мотелях, а также путевок в санатории снизилась на 0,3%, проживания в гостиницах 4-5 звезд и хостелах - на 0,1%. Из остальных видов услуг подорожали модельная стрижка в мужском и женском залах - на 0,7% и 0,4% соответственно, мойка легкового автомобиля - на 0,2%, ремонт телевизоров - на 0,1%.