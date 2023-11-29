Украина аварийно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии

Председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что к таким мерам пришлось прибегнуть, чтобы сбалансировать систему

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, для ее балансировки приходится импортировать электроэнергию. Об этом заявил председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

"Сегодня мы зафиксировали довольно резкий рост потребления после того, как был возвращен свет в сотни населенных пунктов, - цитирует Кудрицкого Telegram-канал компании. - Очевидно, что люди начали довольно интенсивно потреблять электроэнергию после длительного перерыва в электроснабжении. Поэтому сегодня мы были вынуждены привлечь аварийно помощь из Польши и Румынии для того, чтобы сбалансировать систему". В связи с этим, подчеркнул глава "Укрэнерго", "призыв к бережливому энергопотреблению остается в силе".

Компания 28 ноября сообщала, что более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остаются без энергоснабжения. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 27 ноября информировал, что из-за непогоды свет отсутствовал в 2 019 населенных пунктах в 16 регионах страны.

В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.