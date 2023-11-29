Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за девять месяцев выросла в 1,8 раза

Она составила 1,071 трлн рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев выросла в 1,8 раза и составила 1,071 трлн рублей, сообщила компания.

Чистая прибыль за третий квартал выросла до 467 млрд рублей. Увеличение чистой прибыли компания объясняет ростом показателя EBITDA.

Выручка "Роснефти" снизилась на 8,2%, до 6,612 трлн рублей, преимущественно из-за снижения цен на нефть. При этом выручка за третий квартал 2023 года увеличилась на 33,3% по сравнению со вторым кварталом и достигла 2,732 трлн рублей. Показатель EBITDA за девять месяцев 2023 года вырос на 19,3% год к году, до 2,403 трлн рублей, за третий квартал составил 1,002 трлн рублей.

Добыча жидких углеводородов

"Роснефть" за девять месяцев увеличила добычу жидких углеводородов на 3,9% в годовом сравнении, до 4 млн баррелей в сутки, преимущественно за счет возобновления производства на проекте "Сахалин-1", сообщила компания. В целом добыча углеводородов выросла за девять месяцев на 10,7%, до 5,5 млн б/с н. э., а в третьем квартале добыча углеводородов составила 5,4 млн б/с н. э.

Добыча жидких углеводородов в третьем квартале составила 3,9 млн б/с на фоне ограничения добычи нефти в РФ с марта 2023 года, незначительно изменившись квартал к кварталу.

Добыча газа компанией за девять месяцев увеличилась на 33% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, достигнув 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Рост показателя связан с наращиванием объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых газовых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году. В третьем квартале добыча газа составила 1,5 млн баррелей н. э. в сутки.