Индекс Hang Seng на бирже Гонконга снизился на 0,05% на открытии торгов

Он упал до отметки 16 985

ГОНКОНГ, 30 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng при открытии торгов снизился на восемь пунктов (0,05%), до отметки 16 985.

Отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже индекс Hang Seng Tech упал на шесть пунктов (0,02%), до уровня 3 904.

"Голубые фишки" показали положительную динамику: котировки 41 компании выросли, 15 снизились и 24 торговались на одном уровне.

Наибольшее падение при открытии торгов продемонстрировали на фоне негативной отчетности за третий квартал акции базирующегося в Шанхае китайского видеохостинга Bilibili, упав на 8,22%, до минимума за 52 недели. Котировки оператора сервиса по доставке еды компании Meituan упали на 2,7%, акции технологического гиганта Tencent выросли на 0,1%.

Компании электронной коммерции продемонстрировали негативную динамику: ценные бумаги Alibaba на открытии торгов снизились в цене на 0,3%, а JD.com - на 2%.