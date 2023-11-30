Расходы россиян на развлечения в I полугодии выросли на треть

Заметную позитивную динамику продемонстрировал Ненецкий автономный округ, где расходы на спорт и культуру выросли почти в 5,5 раза

МОСКВА, 30 ноября./ТАСС/. В первом полугодии 2023 года траты россиян на спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби увеличились год к году поти на треть, рост составил 29,1%. Такие данные приводит в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании приняли участи 48 тыс. домохозяйств по всей стране. В категорию услуг по организации отдыха, спортивных и культурных мероприятий включены аренда снаряжения, посещение спортивных мероприятий, занятия в кружках и секциях, услуги фотографов, посещение кино, театров, концертов, музеев, зоопарков, пребывание в российских центрах отдыха, экскурсии и туры по стране и за ее пределами.

"При анализе потребительских расходов россиян в первой половине 2023 года нельзя не отметить значительно возросший интерес к культурным и спортивным мероприятиям. Граждане стали тратить на эти виды досуга почти на треть больше (29,1%, до 2 310 рублей в месяц на семью, состоящую из трех человек), а доля таких расходов в структуре потребления выросла с 2,7% до 3,3%", - отмечают аналитики службы.

Особенно заметную позитивную динамику, по данным исследования, продемонстрировал Ненецкий автономный округ, где расходы на культуру и спорт выросли почти в 5,5 раза (до 4 990 рублей в месяц на семью из трех человек). Также существенно увеличились траты на эти виды досуга в Ульяновской области (рост в 4,8 раза - до 3 090 рублей), Алтайском крае (рост в четыре раза, до 680 рублей; однако здесь проявился эффект низкой базы: годом ранее расходы на развлечения были еще более скромными) и Ямало-Ненецком автономном округе (рост в четыре раза, до 6 150 рублей).

В числе регионов, где траты на спортивно-культурные мероприятия, напротив, сократились в два и более раза, эксперты назвали Чеченскую республику (падение на 87%, до скромных 70 рублей на семью из трех человек в месяц), Пензенскую область (снижение в два раза, до 700 рублей) и Воронежскую область (снижение в два раза, до 370 рублей).

В абсолютном выражении наибольшие расходы на хобби, рекреационные, культурные и спортивные мероприятия могли позволить себе жители Москвы - 6 480 рублей на семью из трех человек. На втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округ (6 150 рублей), чуть меньше на культуру и спорт тратили семьи в Магаданской области (5 990 рублей). В десятку также вошли Московская область (5 000 рублей в месяц на семью из трех человек), Ненецкий автономный округ (4 990 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (4 600 рублей), Санкт-Петербург (4 330 рублей), Приморский край (3 750 рублей), Карелия (3 690 рублей), Мурманская область (3 600 рублей).

При этом, согласно исследованию, траты на алкоголь и табак практически не изменились, а с учетом инфляции и вовсе сократились. Зато затраты на посещение кафе и ресторанов, а также доставку готовых блюд стабильно растут: в нынешнем году - на 13,4%.