Казахстанская компания KPO снизила добычу нефти из-за ситуации на КТК

Советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов сообщал, что добыча нефти на крупных месторождениях в республике снизилась на 56% от обычного уровня в 172 тыс. тонн в связи с ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме

АСТАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Оператор проекта добычи нефти на месторождении Карачаганак в Казахстане - компания Karachaganak Petroleum Operating (KPO) - снизила добычу нефти с 36 тыс. тонн до 23,8 тыс. тонн в сутки в связи с ограничениями приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Казахстана.

"Следом за [компаниями] "Тенгизшевройл" и North Caspian Operating Company еще одна крупная казахстанская компания - KPO - снизила добычу нефти в связи с приостановлением КТК налива нефти в танкеры из-за погодных условий в порту Новороссийск. Так, 29 ноября снижение суточной добычи по KPO составило 34%, с 36 тыс. тонн до 23,8 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В свою очередь снижение добычи по компании "Тенгизшевройл" (месторождение Тенгиз) составляет 67% - с 83,4 тыс. тонн до 27,2 тыс. тонн; по North Caspian Operating Company (месторождение Кашаган) - 65%, то есть с 54 тыс. тонн до 18,6 тыс. тонн.

28 ноября советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов сообщил, что добыча нефти на крупных месторождениях в Казахстане снизилась на 56% от обычного уровня в 172 тыс. тонн в связи с ситуацией на КТК. По его словам, снижение добычи затронуло такие крупнейшие месторождения страны, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

27 ноября в пресс-службе КТК сообщили, что консорциум остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.