Замглавы "Аккую Нуклеар" заявил, что Росатом предлагает Турции новые партнерские проекты

Антон Дедусенко отметил, что Росатом открыт для обсуждения возможностей расширения сотрудничества с турецкими партнерами, учитывая технологический потенциал, производственные мощности, а также опыт строительства первой в республике АЭС "Аккую"

СТАМБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готова к реализации новых проектов и моделей партнерства в Турции. Об этом сообщил газете Dunya заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.

"Мы с уважением относимся к плану Турции по расширению потенциала в атомной энергетике как за счет строительства реакторов большой мощности, так и малых модульных реакторов. Перспективы развития новых проектов в Турции изучаются. Мы готовы обсуждать с турецкими партнерами возможности взаимовыгодного партнерства в атомной и многих других областях. Готовы развивать обучающие программы и повысить уровень локализации в рамках проекта строительства [второй турецкой] АЭС "Синоп", - сказал он.

По словам Дедусенко, Росатом открыт для обсуждения возможностей расширения сотрудничества с турецкими партнерами, учитывая технологический потенциал, производственные мощности и опыт строительства первой в Турции АЭС "Аккую". "О каких бы проектах в Турции ни шла речь, нам не придется начинать с нуля", - заметил он.

Дедусенко также сообщил о готовности российской компании предложить Турции продукцию, не относящуюся к атомной энергетике, в частности литийионные накопители энергии, которые могут использоваться для электромобилей и энергосистем.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной.