"Полесье" планирует в Димитровграде выпуск игрушек с героями "Союзмультфильма"

По словам директора фабрики Вячеслава Гнутова, получение соответствующих лицензий позволит выпускать продукцию с российскими анимационными образами

ДИМИТРОВГРАД /УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 30 ноября. /ТАСС/. Фабрика игрушек белорусской компании "Полесье" в Димитровграде Ульяновской области до конца года намерена заключить соглашение с "Союзмультфильмом" для использования анимационных образов в продукции. Об этом сообщил журналистам директор фабрики Вячеслав Гнутов во время пресс-тура в регион, организованного для белорусских журналистов по программе экономического и гуманитарного сотрудничества России и Белоруссии совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.

"Сейчас мы в процессе переговоров с российскими правообладателями анимационных образов. Это "Союзмультфильм", СТС - "Три кота". И планируем до конца года заключить соглашение с "Союзмультфильмом", в начале следующего года - с СТС", - сказал он.

Руководитель предприятия считает, что популярным станет набор конструктора "Полесье макси" "Простоквашино". "Мы будем деревню Простоквашино делать из конструктора. И сейчас уже на выходе такой же набор "Полесье макси" "Три кота", - пояснил он.

Гнутов уточнил, что получение соответствующих лицензий позволит выпускать продукцию в Димитровграде с российскими анимационными образами.

Соглашение об инвестировании в создание производства игрушек между региональным правительством, корпорацией развития Ульяновской области и компанией "Полесье" было подписано в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В июне 2019 года компания получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград". В сентябре 2019 года в городе Димитровграде Ульяновской области открылось предприятие по производству игрушек. Компания производит куклы, машинки, самокаты, скейтборды, конструкторы.