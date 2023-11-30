"Известия": Минфин не поддержал идею о возможности регионов регулировать работу "наливаек"

В ведомстве газете пояснили, что у местных властей уже достаточно инструментов для контроля таких заведений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ выступил против инициативы предоставить властям регионов право регулировать на своей территории время работы кафе с розничной продажей алкогольной продукции на первых этажах жилых домов. Предложение содержится в законопроекте, который ранее был внесен в Госдуму, другие его нормы ведомство поддержало, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Как пояснили изданию в Минфине, у местных властей уже достаточно инструментов для контроля таких заведений. Например, сейчас продажа спиртного в общепите, расположенном в жилых домах, разрешена только на территории объектов площадью не менее 20 кв. м, и власти вправе увеличивать эту норму. Кроме того, власти также могут устанавливать полный запрет на продажу алкоголя в кафе, расположенных в жилых домах.

В ведомстве считают, что новые ограничения и запреты нужно вводить только после оценки соотношения количества нарушителей с добросовестными участниками рынка. Также необходимо проанализировать, какие регионы устанавливают требования к соблюдению покоя, тишины и к профилактике правонарушений.

В целом, Минфин готов поддержать законопроект, если депутаты уберут ко второму чтению это нововведение.

13 ноября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в таких местах. Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.