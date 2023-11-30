Регионы России заявили в новый федпроект оздоровления рек объекты на 1,6 трлн рублей

Пермский край, в частности, подал заявку с мероприятиями на общую сумму 79 млрд рублей

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Регионы России заявили для участия в новом федеральном проекте оздоровления рек объекты на общую сумму 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель директора Департамента стратегических проектов Министерства строительства и ЖКХ России Марсель Гиниятуллин на Всероссийском водном форуме "Живая Кама" в Перми.

"В 2024 году [проект] "Оздоровление Волги" заканчивается. Будет новый проект "Оздоровление водных объектов", куда, конечно, все субъекты России, с учетом даже новых четырех, которые к нам присоединились, будут включены. Всеми субъектами отрабатывается, что они хотели бы включить в данную программу. На сегодняшний день мы собрали более 2,5 тыс. мероприятий от субъектов России на сумму 1,6 трлн рублей", - сказал Гиниятуллин, пояснив, что на весь проект "Оздоровление Волги" федеральный бюджет выделил 111 млрд рублей.

По словам Гиниятуллина, только от Пермского края в новый федеральный проект подана заявка с мероприятиями на общую сумму 79 млрд рублей. Как отметил представитель Минстроя России, такие суммы складываются, потому что регионы России включают в план мероприятий оздоровления рек "абсолютно все". "Но федеральный проект будет нацелен только на крупные объекты", - сказал Гиниятуллин.

Он также пояснил, что новый федеральный проект оздоровления рек России прорабатывается ведомствами с 2021 года по поручению заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко. По итогам обработки заявок субъектов России министерство выделило четыре основных критерия отбора для участия в проекте. В частности, это объем неочищенных стоков, численность населения субъекта России, бюджетная эффективность и реализация малых биологических очистных сооружений производительностью до 5 куб. м. "Есть малые населенные пункты, где за счет общественных средств нецелесообразно строить очистные сооружения, а средств на очистные сооружения уходит очень много - это глобальные объекты. Сейчас мы дорабатываем механизмы, как могли бы малые населенные пункты поучаствовать в этой программе", - добавил Гиниятуллин.

О том, что новый проект экологической реабилитации рек России запустят с 2025 года, в начале 2023 года сообщил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.