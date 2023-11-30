В Новосибирской области более чем вдвое увеличат финансирование на борьбу с ВИЧ

На эти цели направят 201 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования на лекарственное обеспечение больных с ВИЧ в Новосибирской области, где остро стоит проблема борьбы с заболеванием, в 2024 году увеличат до 201 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС главный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения региона Дмитрий Капустин.

"Мы входим в число тех регионов, которые имеют дополнительное региональное финансирование на антиретровирусную терапию. У нас выделяется 86 млн. И на следующий год мы обосновали министерству финансов исходное увеличение вот этого бюджета с 86 до 201 млн рублей", - сказал он.

Капустин пояснил, что благодаря увеличению финансирования вырастет число ВИЧ-инфицированных в регионе, которые смогут получить терапию. Кроме того, это позволит купить современные и качественные препараты, позволяющие избежать побочных эффектов для пациентов.

Председатель правления общественной организации "Гуманитарный проект" Денис Камалдинов в пресс-центре ТАСС сообщил, что в 2024 году в области организация совместно с министерством труда и социального развития региона планирует начать пилотный проект по социальному сопровождению ВИЧ-инфицированных. По его словам, в таком сопровождении нуждаются от 30 до 50% заболевших. "Это социальный пакет, связанный с доставкой терапии, доставкой людей [до места выдачи препаратов]", - пояснил он, добавив, что это необходимо, чтобы избежать рисков отклонения от лечения.

По данным минздрава области, за 10 месяцев в регионе выявили 1 175 людей с ВИЧ-положительным статусом. В 2022 году выявили 1 890. Капустин пояснил, что число случаев по итогам года, как ожидается, не будет превышать предыдущий.

Заболеваемость в регионе в два раза превышает уровень в России и Сибирском федеральном округе. Согласно докладу Росстата "Социально-экономическое положение России в январе - марте 2023 года", Новосибирская область оказалась в числе субъектов с наибольшим уровнем заболевших. Как отмечала в декабре 2022 года заведующая отделением профилактики центра СПИД Городской инфекционной клинической больницы №1 Елена Пудова, в регионе увеличивается количество ВИЧ-инфицированных женщин, которые планируют беременность.