Бронирования новогодних туров в Египет за год снизились на 5-15%

Это связано, в частности, с ситуацией на Ближнем Востоке, рассказали в АТОР

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число бронирований новогодних туров в Египет в этом году на 5-15% ниже прошлогоднего показателя из-за ситуации на Ближнем Востоке и открытия для россиян некоторых популярных зарубежных направлений, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Египет в топ-5 самых бронируемых направлений на Новый год, но спрос на египетские курорты далек от ажиотажного. По сводным оценкам участников рынка, пока динамика бронирований на 5-15% ниже прошлогодней. Эксперты связывают такое положение дел как с высокой конкуренцией и возвращением на российский рынок нескольких популярных направлений, например, Таиланда, так и с событиями на Ближнем Востоке, из-за которых часть туристов пока не рассматривает этот регион для поездки", - говорится в сообщении АТОР.

По прогнозам туроператоров, Египет сможет "наверстать" отставание и выйти на ожидаемые объемы новогодних продаж в ближайшие 10-15 дней.

Как отметили в АТОР, на фоне падения спроса цены на турпоездки в Египет в конце декабря - начале января снизились на 10-15% по сравнению с октябрем. Отправиться на отдых в страну за 100 тыс. рублей на двоих с вылетом из Москвы и питанием "все включено" можно, но точно не на Новый год, а после пиковой даты - с захватом части новогодних каникул. По данным туроператоров, в среднем недельный новогодний тур в Египет с вылетами из Москвы в последние дни декабря в бюджетный отель "пять звезд" обойдется в 200-220 тыс. рублей на двоих с учетом топливного сбора и банкета.