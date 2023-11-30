Спикер парламента Словакии обсудил в Праге исключение из санкций поставки нефти из РФ

По данным TASR, эта тема была поднята Петером Пеллегрини на переговорах с председателем Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом

БРАТИСЛАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спикер Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини, находящийся с визитом в Чехии, обсудил в Праге продление исключения из санкций ЕС поставок в сообщество нефти из РФ. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Эта тема, согласно агентству, была поднята Пеллегрини на переговорах с председателем Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милошем Выстрчилом. "В случае, если оно [продление исключения] не будут предоставлено, могла бы произойти дестабилизация поставок [из Словакии] нефтепродуктов и автомобильного топлива не только в Чехию, но и в весь регион [Центральной Европы]. Вопрос о продлении исключений является для нас [Словакии] ключевым", - привело агентство слова спикера национального парламента.

В Братиславе действует один из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft. Он был построен при содействии СССР и ориентирован на переработку российской нефти. Перестройка оборудования на использование сырья из других источников займет, как говорят представители властей страны, несколько лет.

Пеллегрини и Выстрчил высказались за активизацию взаимодействия своих стран в энергетике. Сотрудничество Словакии и Чехии в этой сфере обеспечит снижение цен на энергию для жителей обеих республик. Парламентские дебаты о разработке необходимой для активного взаимодействия в энергетике законодательной базы должны начаться в 2024 году.

Пеллегрини и Выстрчил, согласно агентству, рассмотрели также ситуацию на Украине. Словакия отказалась от оказания ей военной помощи на государственном уровне при сохранении любых коммерческих поставок. Весной 2024 года в Братиславе, как договорились стороны, планируется проведение встречи руководителей высших законодательных органов Словакии и Чехии.