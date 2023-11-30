В европейских портах остаются заблокированными 96 тыс. тонн российских удобрений

Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев, Москва "по-прежнему готова бесплатно доставить эти удобрения и передать их нуждающимся странам Африки"

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 96 тыс. тонн российских удобрений остаются заблокированными в европейских портах. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев, выступая на 28-й Конференции государств - участников организации.

"Напоминаем, что свыше 96 тыс. тонн российских удобрений остаются заблокированными в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, - отметил он. - РФ по-прежнему готова бесплатно доставить эти удобрения и передать их нуждающимся странам Африки".