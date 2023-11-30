Москва представила туристический потенциал в Индонезии и Малайзии

Иностранная отрасль проявила особый интерес к таким направлениям, как групповой туризм, халяль-туризм и паломничество

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Представители Мостуризма презентовали туристические возможности столицы в Малайзии и Индонезии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С 27 по 30 ноября город провел бизнес-миссию в Малайзии и впервые в Индонезии. Представители Мостуризма и 20 московских туроператоров приняли участие в деловых встречах с более чем 230 компаниями из двух стран, рассказав об актуальных туристических продуктах и возможностях инфраструктуры города. Бизнес-миссия позволила столичной туристической отрасли укрепить отношения с иностранными коллегами и повысить лояльность к московскому направлению", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в Индонезии прошло более 1,8 тыс. бизнес-переговоров между представителями Москвы и зарубежными компаниями. Иностранная отрасль проявила особый интерес к таким направлениям, как групповой туризм, халяль-туризм и паломничество.

"Сегодня страны Юго-Восточной Азии представляют перспективный рынок въездного туризма в Москву, который продолжит развиваться. В российской столице путешественники из Малайзии и Индонезии посещают крупные городские события и исторические достопримечательности, ищут новый гастрономический опыт в десятках тысяч московских ресторанов и кафе. Кроме того, часть заведений общепита и отелей столицы поддерживает халяль-стандарты, что тоже привлекает гостей из этих государств", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что интерес к Москве как к туристическому направлению возрос среди иностранных туристов в том числе после введения электронной визы. Малайзия и Индонезия также есть в списке из 55 государств, граждане которых с 1 августа этого года могут получить электронную визу для въезда на территорию РФ.