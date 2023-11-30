В Прикамье запретили продажу табачной продукции и вейпов в павильонах

Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Продажа табачной продукции и вейпов в павильонах на территории Пермского края будет под запретом с 1 марта 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, инициировавший соответствующий закон.

"С 1 марта 2024 года по всему региону запрещается продажа табачной продукции и вейпов в павильонах. Кроме того, вводим штрафы за вывески о продаже табачной и никотинсодержащей продукции", - сообщил Махонин.

Закон о введении дополнительных мер по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма на сегодняшнем заседании законодательного собрания приняли депутаты парламента Прикамья. Документ устанавливает запрет розничной торговли табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления в павильонах на территории всего Пермского края. Кроме того, в рамках закона в регионе не допускается стимулирование продаж такого рода продукции с помощью вывесок и архитектурно-художественных подсветок.

Штраф за розничную торговлю в павильонах табачной и никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее употребления составляет от 15 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц, а также изъятие имущества в рамках административного расследования. "Причем изыматься будет все имущество - и табачная продукция, и киоск, где она продается. Данная норма предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях России", - отметили в правительстве Пермского края, отметив, что эта мера не распространяется на населенные пункты региона, в которых отсутствуют магазины. Также за размещение вывесок и архитектурно-художественной подсветки штраф составит от 15 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. рублей для юридических.

"В киосках и ларьках продажа табака зачастую происходит бесконтрольно. Проверки правоохранительных органов показали, что нарушения по продаже никотинсодержащей продукции несовершеннолетним есть. Поэтому необходимо принять дополнительные меры по ограничению доступа к табачной продукции. От этого, прежде всего, зависит здоровье подрастающего поколения", - сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В апреле приняли федеральный закон, который ввел существенные ограничения и запреты на продажу вейпов. С 1 июня 2023 года также запрещена розничная торговля ими на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи. Их можно продавать только в магазинах. Нарушение закона влечет за собой штраф до 50 тыс. рублей. Кроме того, с 9 мая 2023 года для организаций и ИП повысили штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, табачных изделий, кальянов и устройств для потребления этой продукции до 600 тыс. рублей.