ЦБ увидел рост рисков, связанных с вложениями россиян в криптоактивы

В регуляторе отметили запуск альтернативных биржевых площадок, ориентированных в том числе граждан РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ видит рост рисков, связанных с вложениями россиян в криптоактивы, в условиях запуска альтернативных биржевых площадок, ориентированных в том числе граждан РФ, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

"Возможен рост рисков, связанных с вложениями российских граждан в криптоактивы, в условиях запуска альтернативных биржевых площадок, ориентированных в том числе на россиян", - говорится в документе регулятора.

"В результате ухода крупнейших международных платежных систем и реакции иностранных регуляторов на обслуживание криптопосредниками российских клиентов в III квартале 2023 года россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам - объем соответствующих операций снизился практически до нуля", - говорится в документе.

В обзоре отмечается, что по итогам II и III кварталов 2023 года посещаемость российскими пользователями сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок составила 89,6 млн посещений, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Особенно заметно падала активность российских пользователей в III квартале 2023 года, что коррелирует с глобальным снижением интереса инвесторов к рынку криптоактивов из-за ужесточения денежно-кредитной политики в ведущих экономиках. Так, в этот период число онлайн-посещений россиянами криптовалютных торговых площадок сократилось на 27,8% по сравнению с III кварталом 2022 года и составило 28,9 млн. Одновременно с 5,8% до 4,9% снизилась доля россиян в общем количестве посещений, отмечает ЦБ.