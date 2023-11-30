Госдума легализует гостевые дома в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае

Законопроектом предлагается считать гостевым домом индивидуальный жилой дом или его часть, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в июле группой депутатов во главе с зампредом думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко. В пояснительной записке указано, что на территории указанных регионов расположено большое количество гостевых домов и отсутствие регулирования их деятельности негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их безопасность. Также, по мнению авторов инициативы, сейчас возникает правовая неопределенность в вопросе требований, предъявляемых к собственникам таких средств размещения.

Законопроектом предлагается считать гостевым домом индивидуальный жилой дом (его часть), в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг. Номерами гостевого дома считаются жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов.

Согласно документу, гостевые дома должны с 1 января 2024 года обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать ряду требований. Так, в нем должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать 1 000 квадратных метров. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, гостевой дом должен будет соответствовать категории "без звезд" с учетом требований, предъявляемым к гостиницам этой категории. "Законопроект позволяет защитить интересы туристов, сделать этот рынок более прозрачным и управляемым, поддержать добросовестную конкуренцию на рынке гостиничных услуг", - отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба министерства.