Белорусский "Амкодор" запустит в конце 2024 года машиностроительный завод в Липецке

Он создается на территории бывшего Липецкого тракторного завода

ТАСС, 30 ноября. Белорусский холдинг "Амкодор" планирует в конце 2024 года запустить в Липецке полноценное производство на машиностроительном заводе, который создается на территории бывшего Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Сегодня на стратегической сессии коллеги из "Амкодора" рассказали, как продвигается проект. Заверили, что уже весной будут пробовать запускать первый восстановленный корпус по выпуску навесной и прицепной техники. Пока частичная сборка. К концу следующего года, когда установят все оборудование, планируют запустить полноценное производство", - написал он.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, в регионе с рабочим визитом находится делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым и министром финансов республики Юрием Селиверстовым. Артамонов встретился с делегацией из Белоруссии, с которой регион планирует развивать сотрудничество в области станкостроения, автомобильной промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Артамонов добавил в своем Telegram-канале, что речь идет о первом этапе проекта "Амкодора", так как создание завода займет не один год: холдинг намерен не только выпускать в Липецке сельскохозяйственные машины, но и производить здесь же все комплектующие для них.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что регион готов выделить 500 млн рублей на срок от 10 лет под процент около нуля белорусскому холдингу "Амкодор", который планирует вложить 40 млрд рублей в создание машиностроительного предприятия на площадках ЛТЗ. Власти Липецкой области заявили о создании на ЛТЗ новой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр", где намерены открыть мультифункциональный научно-технологический центр для развития российского машиностроения, кластер сельскохозяйственного машиностроения с созданием порядка 1 тыс. рабочих мест.