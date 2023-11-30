Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать дальнейший план добычи нефти

Как рассказал источник в одной из делегаций, пока рассматривается вариант сокращения производства нефти на 1 млн б/с

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором участники альянса обсудят дальнейший план добычи нефти. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Мониторинг ОПЕК+ по итогам заседания должен вынести рекомендацию, которая будет затем рассмотрена на общей министерской встрече альянса.

Как сообщил источник ТАСС в одной из делегаций, пока рассматривается вариант сокращения производства нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что возможен вариант продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи на 1 млн б/с и дополнительных сокращений со стороны других членов альянса.

Предыдущая встреча ОПЕК+ прошла 4 июня в Вене. Тогда страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн б/с. Кроме того, несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

В дополнение к этим мерам Саудовская Аравия до конца 2023 года добровольно сокращает добычу нефти на 1 млн б/с, а Россия снижает поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с.