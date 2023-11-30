Украина потеряет около 20% импорта из-за блокирования дорог польскими перевозчиками

Замминистра экономики страны Тарас Качка сослался на неопубликованные данные украинского правительства, согласно которым Украина импортировала товары на сумму $3,8 млрд за 26 дней ноября в сравнении с $5,2 млрд за октябрь

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Потери импорта Украины из-за блокирования границы польскими перевозчиками составят не менее 20%. Такое мнение выразил замминистра экономики страны Тарас Качка.

"Похоже, что пятая часть нашего ежемесячного импорта застряла на границе. Масштаб проблемы значителен. Я согласен с людьми, которые говорят, что это может стоить роста 1% ВВП", - приводит его слова агентство Reuters.

Чиновник сослался на неопубликованные данные украинского правительства, согласно которым Украина импортировала товары на сумму $3,8 млрд за 26 дней ноября в сравнении с $5,2 млрд за октябрь.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Протестующие требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. С 27 ноября к ним присоединились польские фермеры.

Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. В свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призвало Киев выполнить требования польских перевозчиков.