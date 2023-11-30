В Венгрии строители АЭС "Пакш-2" завершили сооружение противофильтрационной завесы

Это инженерное сооружение необходимо для защиты от грунтовых вод

БУДАПЕШТ, 30 ноября. /ТАСС/. Строители венгерской АЭС "Пакш-2", которая создается по проекту Росатома, завершили возведение противофильтрационной завесы (ПФЗ) - важного инженерного сооружения, необходимого для защиты от грунтовых вод. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье.

Отметив, что они обсудили сотрудничество между Венгрией и Россией в области энергетики, Сийярто заявил, что у него есть "важные новости". "Прошлой ночью в Пакше были завершены работы по возведению противофильтрационной завесы. Это означает, что мы построили стену ПФЗ длиною 2,7 км с рекордной скоростью. Поставленная нами цель сооружения двух новых блоков АЭС в Пакше к началу 2030-х годов остается вполне реалистичной", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.