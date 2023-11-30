В МВФ сообщили, что стоимость газа в ЕС выросла после сокращения его поставок из РФ

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что в мире все более отчетливо проявляется "геоэкономическая фрагментация"

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Оптовая стоимость газа в странах ЕС выросла примерно в два раза после сокращения ими объемов прямых поставок энергоносителя из России. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

По ее словам, в мире все более отчетливо проявляется "геоэкономическая фрагментация". В свете этого "имели место значимые изменения в основополагающих двусторонних торговых отношениях", подчеркнула Гопинат, выступая в Берлине по случаю вручения ей премии германского Института мировой экономики. Награду присуждают за вклад в проведение исследований в сфере мировой экономики и в развитие экономических отношений.

"Ярким примером является Европа и энергоносители. Общая внешняя зависимость ЕС от энергоносителей изменилась мало, однако сильно изменилось то, где он их закупает", - уточнила Гопинат. По ее оценкам, после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине "ЕС сократил прямой импорт российского газа с 20% от общего импорта газа в 2020 году до примерно 5% к первой половине 2023 года, значительно нарастив импорт из США и Норвегии".

"За данную реорганизацию, хотя она и явно требовалась, пришлось заплатить", - добавила первый заместитель директора-распорядителя МВФ. По ее словам, "оптовые цены на газ в ЕС теперь примерно в два раза выше", чем до СВО, а также "значительно выше, чем в США".

Говоря о происходящих изменениях в мировой торговле, Гопинат отметила, что "цепочки поставок также, по всей видимости, становятся длиннее в свете того, что торговля переправляется через соседние государства, часто без изменения страны происхождения и страны конечного назначения". "Возьмем, к примеру, Россию. Экспорт из соседних стран ЕС и с Украины резко сократился, в том числе на 75% для Финляндии и на 100% для Украины, в то же время экспорт в Россию из ряда других соседних стран, включая Китай и Казахстан, увеличился в два раза. В случае с Арменией рост был пятикратным", - полагает первый заместитель директора-распорядителя МВФ.

По словам Гопинат, "растет напряженность между двумя крупнейшими в мире экономиками - США и Китаем". "В этих условиях мировые экономические отношения все больше определяются соображениями безопасности: безопасностью цепочек поставок и государств", - пояснила она. Согласно оценкам, представленным первым заместителем директора-распорядителя МВФ, после начала СВО "торговля в политически близких блоках стран росла почти на 1,5 п.п быстрее, чем между блоками".