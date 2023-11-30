Стоимость нефти на ICE после продолжительного роста перешла к снижению

По данным на 13:33 мск, цена Brent росла на 1,87%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent с поставкой в феврале и WTI поставкой в январе 2024 года на лондонской бирже ICE после продолжительного роста перешла к снижению, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:33 мск, цена Brent росла на 1,87% - до $84,45 за баррель. В то же время нефть марки WTI прибавляла 1,77% и составляла $79,43 за баррель.

К 18:12 мск цена нефти Brent замедлила рост и торговалась на уровне $84,29 (+1,68%), а нефть марки WTI составляла $79,41 за баррель (+1,74%).

Затем цены не нефть перешли к резкому снижению. К 19:00 мск Brent торговался на уровне $81,6 (-1,57%), а нефть марки WTI снижалась до $76,66 за баррель (-1,78%).

Ранее прошло собрание ОПЕК+, на котором участники предварительно согласовали сокращение добычи нефти. Так, Саудовская Аравия может снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с), Россия - на 500 тыс. б/с, остальные страны альянса - на 500 тыс. б/с.