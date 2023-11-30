США работают над мерами по борьбе с уклонением от соблюдения потолка цен на нефть РФ

Как отметил первый замглавы Минэнерго США Дэвид Турк, введенный Западом и его союзниками потолок на российскую нефть эффективен

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов работает над механизмом, который бы помогал в борьбе с мерами по уклонению от введенного Западом и его союзниками ограничения цен на российскую нефть. Об этом заявил на брифинге первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

"Мы работаем с нашими коллегами из Минфина, Госдепартамента и Белого дома над применением механизма по принуждению лиц, уклоняющихся от ограничений цен [на нефть РФ]. Мы продолжим эти усилия в будущем", - сказал он.

Турк утверждал, что введенный Западом и его союзниками потолок на российскую нефть эффективен. "Ограничение цен [на нефть] - это инструмент, механизм, позволяющий сохранить цены доступными для стран и народов всего мира и сократить эти прибыли [России]. Мы много обсуждали, в том числе в последнее время, как обеспечить соблюдение предельного уровня цен, чтобы убедиться, что мы в полной мере используем потенциал, заложенный в [механизме] предельного уровня цен [на нефть]", - добавил замминистра.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул 12 октября минувшего года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.