ФАС выдала "Победе" предупреждение за необоснованные тарифы на изменение ФИО

Федеральная антимонопольная служба отмечает, что такая плата должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Победе" за необоснованные тарифы в 500 - 5 000 рублей за внесение изменений в ФИО или других данных документа при посадке в самолет, говорится в сообщении ФАС.

"Доказательств обоснованности такого размера платы компания не представила. ФАС отмечает, что такая плата должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика. Авиакомпании необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из фактических (экономически обоснованных) расходов", - говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что вместе с тем лоукостер "сообщил ведомству о готовности установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 рублей".