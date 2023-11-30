Одну из крупнейших транспортных развязок открыли в Калининграде на два года раньше плана

Работы на этом объекте должны были завершиться в декабре 2025 года

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. В Калининграде на два года раньше запланированного срока открыли техническое движение по транспортной развязке в районе Советского проспекта, являющейся частью Северного обхода города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Антон Алиханов.

"На два года раньше открыли техническое движение по новой транспортной развязке в районе Советского проспекта [в Калининграде]. <...> Одна из крупнейших транспортных развязок в регионе является составной частью Северного обхода и включает в себя два кольцевых пересечения, съезды, три путепровода, построенных взамен снесенного двухполосного моста. Протяженность основного хода - 1,6 км с шестью полосами движения", - написал губернатор.

По контракту работы на этом объекте должны были завершиться в декабре 2025 года. Однако благодаря поддержке президента РФ, опережающему финансированию из федерального бюджета и работе подрядчиков практически в круглосуточном режиме стало возможным открыть техническое движение на данном участке с опережением сроков, отметил губернатор.

Он добавил, что до момента ввода объекта в эксплуатацию на развязке будет действовать ограничение скоростного режима для автотранспорта - 40 км/ч. После ввода объекта в эксплуатацию на нем будет разрешена скорость для легкового транспорта - 110 км/ч и грузового - 90 км/ч.

Областные власти при поддержке федерального правительства планируют в ближайшие 3-4 года полностью завершить реконструкцию Северного обхода Калининграда с выходом до трассы на Балтийск, уточнил губернатор. В планах администрации Калининграда на 2024 год также начало подготовки реконструкции и расширения до четырех полос Советского проспекта областного центра, добавил он.

Северный обход - транспортное кольцо вокруг Калининграда реконструируется в несколько этапов с 2014 года. Работы предполагают увеличение количества полос на автотрассе до шести с шириной по 3,75 м каждая. Расчетная скорость движения по ней - 120 км/ч. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность окружной дороги, разгрузить город от транзитного потока.