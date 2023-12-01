Патрушев проведет в Ярославле совещание по подготовке авиастроителей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сегодня проведет в Ярославле совещание по подготовке инженерно-технических кадров в интересах предприятий авиационной промышленности.

Ярославская область известна своими компетенциями в авиастроении. В частности, в Рыбинске находится "ОДК-Сатурн" - компания, специализирующаяся на разработке, производстве, послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов.

В мае также сообщалось, что Ростех в партнерстве с техникумами и колледжами Ярославской области будет готовить мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Для этого в регионе построят производственно-учебный центр, оснащенный современным промышленным оборудованием.

Патрушев регулярно проводит совещания по подготовке инженерных кадров для различных отраслей, указывая, что решить этот вопрос важно для обеспечения технологического суверенитета. В частности, в феврале этого года он приезжал на "ОДК-Сатурн", посещал Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А, Соловьева и проводил на его базе мероприятие по аналогичной теме.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ регулярно собирает схожие совещания в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), неофициально - Корабелка) - там ведется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов.