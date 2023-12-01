Сбер планирует запустить в Мордовии сервис удаленного контроля состояния здоровья

Компания намерена развивать технологии искусственного интеллекта в регионе

ТАСС, 1 декабря. Сбер планирует развивать технологии искусственного интеллекта в Мордовии, в том числе запустить комплексное телемедицинское решение компании "Сбер здоровье" для удаленного контроля состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"С удовольствием представили Мордовию на ВДНХ, по интенсивности встреч и событий эта площадка сопоставима с крупнейшими форумами страны. Подписали соглашения о сотрудничестве. Со "Сбером" договорились о развитии технологий искусственного интеллекта и создании полезных сервисов для региона. Один из примеров таких решений - "Сбер здоровье", необходимое для удаленного контроля состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями", - написал Здунов.

По словам вице-президента Сбербанка, председателя Волго-Вятского банка (подразделение Сбербанка) Петра Колтыпина, "Сбер здоровье" помогает вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека. "Уверен, что дистанционный мониторинг пациентов поможет снизить заболеваемость в регионе и продлить активное долголетие жителей Мордовии", - цитирует Колтыпина пресс-служба главы Мордовии.

Власти Мордовии и "Сбер" договорились развивать научно-исследовательскую и инновационную деятельность для создания качественных и передовых сервисов, в также реализовывать образовательные программы на территории республики.

30 ноября павильон "Сбера" стал площадкой для знакомства с регионом и его культурными особенностями. По данным пресс-службы главы Мордовии, гости павильона на память о выставке и дне региона могли заказать моментальную карту с уникальным дизайном, на котором изображены достопримечательности республики. Дизайн карты генерировала нейросеть Kandinsky. Особой популярностью пользовалась карта с видом стадиона "Мордовия - Арена" и изображением лисы - символа Мордовии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.