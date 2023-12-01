Венгрия сообщила, что продолжит закупать топливо из России для АЭС "Пакш"

Глава МИД республики Петер Сийярто отметил, что страна довольна сотрудничеством с РФ в области атомной энергетики, поэтому "нет причин что-то менять"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия продолжит покупать топливо для АЭС "Пакш" у России, рассказал в интервью "Известиям" глава МИД республики Петер Сийярто.

На вопрос о продолжении закупок топлива для АЭС у России министр ответил: "Конечно, без сомнения. Мы очень довольны сотрудничеством в атомной энергетике, нет причин что-то менять. Мы также довольны и прогрессом в строительстве новых атомных блоков. У нас хорошо налажено сотрудничество с Росатомом. И в настоящий момент мы довольны поставками топлива".

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось выполнить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. МВт до 4,4 тыс. МВт.