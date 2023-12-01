В Якутии резиденты креативного кластера создали свыше 500 рабочих мест

Суммарный объем заявленных инвестиций резидентов ТОР в регионе составляет 129,8 млрд рублей

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Резиденты первого на Дальнем Востоке креативного кластера "Квартал труда" в Якутии создали свыше 500 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На данный момент <...> насчитывается 70 резидентов, ими сегодня создано 527 рабочих мест. Также они имеют возможность получить статус резидента ТОР. Это позволит экономить как на страховых взносах, так и на налоге на имущество", - говорится в распространенном сообщении.

По данным заместителя председателя правительства Якутии Анатолия Семенова, выручка резидентов креативного кластера по итогам девяти месяцев превысила 1,5 млрд рублей. Территории опережающего развития были созданы по инициативе президента России Владимира Путина для создания новых производств и рабочих мест в регионах Дальнего Востока. В отношении резидентов ТОР действуют льготные налоговый и административный режимы.

Суммарный объем заявленных инвестиций резидентов ТОР в Якутии составляет 129,8 млрд рублей, фактически вложено свыше 95,8 млрд рублей. Все проекты рассчитаны на создание более 11,8 тыс. рабочих мест, из которых 9,1 тыс. уже создано. "Всего благодаря инициированным президентом России мерам поддержки новых производств за пять лет с 2018 по 2022 годы в Якутии привлечено более 2 трлн рублей инвестиций в основной капитал", - добавили в правительстве.

Для Якутии развитие креативных индустрий является одним из основных направлений развития. Регион первым в стране утвердил концепцию развития креативных индустрий, "Квартал труда" является первой в России площадкой на территории опережающего развития (ТОР), созданной специально под креативные проекты. Ключевые направления резидентов кластера - кино, анимация, медиа, геймдев, мода, цифровой контент и дизайн.