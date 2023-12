Также сервис начал предоставлять чеки за поездки

ТАШКЕНТ, 1 декабря. /ТАСС/. Сервис Yandex Go стал налоговым резидентом в Узбекистане и начал уплачивать все действующие в республике налоги. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Yandex Go завершил локализацию на территории Узбекистана и с 1 декабря начал уплачивать все применимые налоги", - говорится в сообщении. Сообщается также, что Yandex Go первым среди онлайн-сервисов, функционирующих на местном рынке, начал предоставлять чеки за поездки. Пассажиры могут получить чек в приложении Yandex Go после поездки, оплаченной банковскими картами, а также перейти по ссылке на сайт оператора фискальных данных.

Ранее Государственный налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go зарегистрироваться в стране в качестве налогового резидента, пригрозив блокировкой сервиса на территории республики. Также сервис обязан обеспечить "интеграцию с системой налоговых органов" и предоставлять клиентам автоматически формируемые фискальные чеки.

"Яндекс Такси" функционирует в Узбекистане с весны 2018 года, его услуги доступны в Ташкенте, Самарканде, Андижане, Фергане, Маргилане и Намангане.