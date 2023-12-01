СМИ: конфискация российских активов усложнит борьбу с терроризмом

В статье журнала Foreign Policy говорится, что использование западных финансовых каналов, таких как Euroclear, в качестве оружия поспособствует финансовой фрагментации

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Конфискация российских активов усложнит для Запада борьбу с терроризмом, поскольку поспособствует ускорению развития альтернативных систем финансовых расчетов, не подконтрольных западным спецслужбам. Такое мнение выразил журнал Foreign Policy.

"Использование западных финансовых каналов, таких как Euroclear, в качестве оружия поспособствует финансовой фрагментации. <...> Развивающиеся страны примут к сведению, что западные депозитарии стали ненадежными. Альтернативные системы <...> могли бы стать более привлекательными для стран, не входящих в G7. <...> Со временем альтернативные финансовые механизмы могут привести к тому, что западные санкции станут неэффективными. Они также ограничат возможности западных спецслужб по отслеживанию финансовых транзакций групп лиц, связанных, например, с терроризмом или распространением ядерного оружия", - отметила обозреватель издания Агата Демараис.

Запад в ответ на решение России начать спецоперацию на Украине начал поэтапно вводить против Москвы многочисленные масштабные санкции, включая заморозку активов Центробанка РФ.