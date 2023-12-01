WSJ: McDonald's изменит рецепт "Биг Мака" и других бургеров из-за роста конкуренции

Специалисты внесли в технологию производства в общей сложности более 50 изменений, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Сеть ресторанов McDonald's изменит рецепт "Биг Мака" и других бургеров в условиях растущей конкуренции со стороны других сетей быстрого питания. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, в новом рецепте "Биг Мака" котлеты будут готовиться меньшими партиями, чтобы их прожарка была более равномерной. Салат и соленые огурцы станут "более свежими", сыр будет "лучше плавиться", а семена кунжута на обновленной булочке бриошь должны смотреться "разбросанными более хаотично", чтобы "придать бургерам вид домашнего блюда". Специалисты McDonald's внесли в технологию приготовления "Биг Мака" и других бургеров в общей сложности более 50 изменений. Цель состоит в том, чтобы улучшить положение компании на рынке быстрого питания, "особенно на фоне конкурентов более высокого класса".

По информации издания, новая рецептура уже была апробирована в Австралии. Теперь же изменения затронут 13 460 ресторанов сети в США. Перемены не должны повлиять на стоимость блюд, но отдельные владельцы франшизы могут устанавливать собственные цены, уточняет газета.