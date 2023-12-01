В Молдавии направили заемные деньги из бюджета на борьбу с российской пропагандой

Экс-премьер страны Ион Кику сообщил, что что на содержание соответствующего центра в 2024 году будет потрачено около $1,1 млн

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии Ион Кику раскритиковал выделение денег из финансируемого за счет зарубежных кредитов государственного бюджета на содержание созданного президентом Майей Санду центра по борьбе с российской пропагандой "Патриот".

Политик представил данные, из которых следует, что на содержание центра, которым руководят отправленные в отставку со своих постов глава МВД Анна Ревенко и руководитель Пограничной службы Росиян Василой, в будущем году будет потрачено 20 млн лей (около $1,1 млн).

"20 млн лей уйдут в 2024 году на содержание "патриотов" Ревенко и Василой. Официальная цензура будет оплачиваться из кредитов, поскольку бюджетный дефицит составит в 2024-м около 16 млрд лей [около $900 млн]", - написал Кику в Telegram-канале.

Ревенко и Василой были отправлены в отставку после громких скандалов в аэропорту Кишинева. Первый случился в июле, когда гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в страну, отнял у пограничника пистолет, застрелил его и работника службы безопасности. Второй инцидент связан с прилетевшим в Кишинев гражданином Азербайджана, который сбежал из аэропорта, не пройдя паспортный контроль.

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. По данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Инфляция за 20 лет превысила 30%, многократно увеличились тарифы на газ, электроэнергию, другие товары и услуги.

Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота. В стране создан центр информационного противодействия "Патриот", который, по словам президента, будет бороться с российской пропагандой. Закрыты шесть местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов, арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других оппозиционных формирований. За день до голосования на прошедших 5 ноября местных выборах Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.