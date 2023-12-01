Утверждена дорожная карта по поддержке экспорта продукции российских компаний в ТЭК

Минэнерго, Минобрнауки и Минпромторгу до конца года поручили разработать план научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило дорожную карту по поддержке экспорта продукции и услуг компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщается на сайте кабмина.

"Правительство продолжает работу по развитию потенциала предприятий топливно-энергетического комплекса России - одного из ключевых секторов отечественной экономики. Подписано распоряжение, утверждающее дорожную карту по поддержке экспорта продукции и услуг компаний, работающих в этой сфере", - говорится в сообщении.

"В числе направлений дорожной карты - расширение международного сотрудничества, поиск новых перспективных рынков сбыта продукции российских компаний топливно-энергетического сектора, помощь дружественным странам в реализации инфраструктурных проектов, а также заключение долгосрочных соглашений с ними на поставку российской продукции", - проинформировали в кабмине.

Минэнерго, Минобрнауки и Минпромторгу до конца года поручено разработать план научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном. Помимо этого, в документе предусмотрено развитие экспортных возможностей угледобывающих предприятий. Одно из таких мероприятий подразумевает проработку вопроса с властями дружественных стран о введении ими льготных таможенных пошлин на российский уголь. Работу по этому направлению на ежегодной основе будут вести Минэнерго и Минэкономразвития. Решение задачи по разработке действенных механизмов поддержки экспорта угля возложено на Министерство экономического развития РФ и Федеральную антимонопольную службу России.

В сообщении подчеркивается, что "поддержка экспорта невозможна без продвижения интересов отечественного бизнеса в международных организациях, объединяющих представителей ТЭК, и на крупнейших отраслевых форумах и выставках". Российские компании должны иметь возможность работы в рамках Форума стран - экспортеров газа, Международного энергетического форума, Российской энергетической недели, международной выставки "Иннопром" и других мероприятий. Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития, Российское энергетическое агентство и другие организации займутся работой по обеспечению такого потенциала.

Утвержденная дорожная карта является частью Энергетической стратегии России до 2035 года.