Cambodia Airlines выполнила первый рейс в Сингапур с транзитной остановкой в Санья

Для Хайнаня это первый регулярный пассажирский маршрут с пятой степенью свободы воздуха

ХАЙКОУ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Cambodia Airlines успешно выполнила первый перелет по новому маршруту между Пномпенем и Сингапуром с транзитной остановкой в китайском городе Санья (южная провинция Хайнань). Об этом сообщает местный телеканал "Санья вэйши".

Рейс KR9755 вылетел из международного аэропорта в Пномпене в пятницу в 09:36 по местному времени (04:36 мск) в международный аэропорт Феникс в Санья. После транзитной остановки на Хайнане самолет продолжил перелет в Сингапур.

Отмечается, что для Хайнаня это первый регулярный пассажирский маршрут с пятой степенью свободы воздуха. Такая степень предусматривает право авиакомпании перевозить людей и грузы из одного государство в другое с транзитной остановкой еще в одной стране. При этом во всех пунктах посадки самолета можно приобрести билеты для полета в любом направлении по установленному маршруту.

Как отмечается в сообщении, все это позволяет значительно расширить международную авиационную маршрутную сеть и способствует развитию глобального рынка. Кроме того, это является важным показателем для измерения уровня открытости региона и деловой среды внешнему миру.

По словам секретаря парткома аэропорта города Санья Хан Лухая, запуск подобного маршрута позволит увеличить объем международных транзитных пассажирских и грузовых перевозок в провинцию Хайнань, ускорить распространение влияния "Воздушного Шелкового пути" и обеспечит поддержку в строительстве международного центра потребления и туризма в Санья.

Открытие пассажирского рейса Пномпень - Санья - Сингапур с пятой степенью свободы воздуха даст возможность использовать соответствующие преимущества трех крупных хабов, будет способствовать ускорению сотрудничества в индустрии туризма и поможет в формировании единого туристического пространства.