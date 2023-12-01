Роскачество объявило о начале ежемесячного мониторинга качества меда

Глава организации отметил, что Россия входит в тройку стран - основных потребителей меда в мире

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роскачество приступает к ежемесячному мониторингу качества меда в российских магазинах и на ярмарках. Об этом заявил в ходе пресс-конференции руководитель организации Максим Протасов.

"С сегодняшнего дня по поручению госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и по поручению Совета Федерации мы начинаем регулярный, ежемесячный мониторинг качества российского меда. Мы будем исследовать мед на торговых полках нашей страны, на ярмарках", - сказал он.

Глава организации отметил, что Россия входит в тройку стран - основных потребителей меда в мире. По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 82% населения РФ употребляет мед, 16% - ежедневно. В основном это люди старшего поколения и жители сельской местности. Лидерами по ежедневному потреблению меда в России являются Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа. Самые популярные виды меда - цветочный, липовый и гречишный. В то же время на рынке существует ряд проблем.

"Есть три проблемы. Первая - это фальсификация меда различными видами глюкозо-фруктозной и глюкозо-мальтозной патоки, то есть это продукт переработки кукурузы, разных видов зерна, но это не мед. Второе - фальсификат ботанического происхождения, когда мы покупаем мед под вкусным названием "липовый", "эвкалиптовый", "гречишный", но на самом деле это дешевые виды меда. Третья проблема - известные нам названия "Башкирский мед", "Алтайский мед", под которыми продается мед из других регионов", - рассказал Протасов.

Роскачество выяснило, что нарушения первого типа зафиксированы в 38% проверенного меда, второго типа - в 27%. Бороться с существующими проблемами поможет принятый закон, направленный на повышение качества и безопасности продукции пчеловодства.