Российский экологический оператор запустил инфосистему учета отходов

Участники отрасли обязаны в течение декабря внести в нее первичные данные

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) запустил федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Участники отрасли обязаны в течение декабря внести в нее первичные данные, сообщает пресс-служба РЭО.

"РЭО приступил к эксплуатации ФГИС УТКО, которая призвана сделать прозрачной отрасль по обращению с отходами, что в свою очередь позволит принимать решения по развитию отрасли обращения с ТКО в регионах, по тарифному регулированию, а также по оснащению техникой и развитию инфраструктуры. Как оператор системы РЭО сможет агрегировать информацию о положении дел в отрасли", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Данные в созданную систему помимо РЭО обязаны вносить органы исполнительной власти регионов, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с отходами, а также юридические лица и предприниматели отрасли обращения с бытовыми отходами. В системе будет содержаться информация о контейнерных площадках, количестве отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков отходов.

"ФГИС УТКО создана для консолидации информации сферы обращения с твердыми коммунальными отходами для возможности сбалансирования образования отходов, их потоков, а также действующих и планируемых мощностей в рамках создания инфраструктуры твердых коммунальных отходов. Система должна стать качественным инструментом контроля за отраслью по обращению с твердыми коммунальными отходами в России", - добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку или сортировку планируют отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение.