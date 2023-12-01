Калининградский производитель колясок для инвалидов намерен довести локализацию до 90%

Достичь показателя предприятие планирует к 2026 году

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Калининградская компания "Обсервер", выпускающая электроколяски для инвалидов, планирует довести локализацию производства продукции до 90%. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга России по итогам поездки на предприятие министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, находящегося в рабочей поездке в Калининграде.

"Компания "Обсервер" планирует увеличить степень локализации продукции до 90% до 2026 года. При этом треть сотрудников компании - это люди с ограниченными возможностями здоровья, которые работают операторами ЧПУ-станков и роботов-сварщиков, слесарями и сборщиками", - говорится в сообщении пресс-службы.

В феврале 2018 года калининградские власти выделили более 40 тыс. кв. м земли под реализацию проекта инвалида-колясочника Романа Аранина по выпуску инвалидных колясок. Фабрика начала работу в 2020 году. Сейчас "Обсервер" производит несколько видов инвалидных колясок с электроприводом, отвечающих всем основным потребностям пользователя и не уступает по качеству западным аналогам. Коляски-вездеходы собственной разработки с автоматической вертикальной стабилизацией сидения поставляются на внутренний рынок и активно экспортируются.

После прекращения поставок колясок для адаптированных пляжей из Испании и Франции "Осервер" с 2023 года освоил выпуск плавающих колясок, которые поставляются, в том числе в европейские страны.

Компания получила 18 млн рублей в рамках постановления правительства РФ №978 на доработку, проведение испытаний, опытной эксплуатации и организацию серийного производства инвалидных кресел-колясок с электроприводом с дополнительной фиксацией. На региональном уровне за счет средств ФРП Калининградской области направили 60 млн рублей, еще 52 млн предоставил Центр поддержки предпринимательства Калининградской области, отмечается в сообщении.

На площадке "Обсервера" Денис Мантуров также осмотрел выставку образцов продукции предприятий фармацевтической, легкой и лесной промышленности, радиоэлектроники и металлургии Калининградской области.

О проекте Аранина

Роман Аранин в прошлом военный летчик, а затем предприниматель, в 2004 году полностью лишился возможности самостоятельно передвигаться после катастрофы на параплане, после чего с друзьями разработал инвалидную коляску-вездеход с электрическим приводом, создал предприятие и наладил выпуск продукции.