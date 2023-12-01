В ФАО заявили, что последствия изменения климата угрожают агропродовольственным системам

Отчет ФАО подчеркивает растущую актуальность проблемы на глобальной арене, причем "сельское хозяйство названо единственной наиболее подверженной влиянию областью"

РИМ, 1 декабря. /ТАСС/. Агропродовольственные системы сталкиваются с растущей угрозой потерь и ущерба, вызванных изменением климата, и для устранения их уязвимости необходимо принять меры, включая увеличение финансирования. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) на полях Конференции ООН по климату COP28 в Дубае.

Днем ранее страны, участвующие в работе саммита, одобрили соглашение о создании фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам. Оно предусматривает разработку специального финансового механизма, который поможет уязвимым странам справиться с ущербом от засухи, наводнений и повышения уровня моря, которые вызваны климатическими изменениями.

Отчет ФАО подчеркивает растущую актуальность проблемы на глобальной арене, причем "сельское хозяйство названо единственной наиболее подверженной влиянию областью". Данные оценок последствий стихийных бедствий, проведенных в период с 2007 по 2022 год, показывают, что потери в сельском хозяйстве составили в среднем 23% от общего воздействия стихийных бедствий. Только засухи стали причиной более 65% потерь в сельскохозяйственном секторе за этот период, что означает потерю урожая и продукции животноводства на сумму 3,8 трлн долларов за последние 30 лет, указывают эксперты.

По мнению авторов доклада, климатические явления, как ожидается, приведут к дальнейшим потерям и ущербу, влияя на производительность, эффективность и средства к существованию людей, зависящих от агропродовольственных систем.

"Конференция COP28 открылась историческим соглашением о введении в действие фонда для покрытия убытков и ущерба, чтобы помочь уязвимым странам справиться с последствиями климатических изменений. Я поздравляю все страны с принятием важных обязательств по введению фонда в действие. Эти обязательства носят не только финансовый характер, они представляют собой общее признание того, что решение проблем, связанных с изменением климата, является неотложным моральным императивом", - заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.