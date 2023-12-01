В Минеральных водах весной состоится второй Кавказский инвестфорум

В деловую программу форума, в частности, войдут вопросы развития внутреннего туризма и агропромышленного комплекса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Второй Кавказский инвестиционный форум состоится весной 2024 года в Минеральных водах, его главной темой станет "Большой Кавказ - от моря до моря", говорится в сообщении Росконгресса по итогам заседания оргкомитета по подготовке мероприятия.

"Основную концепцию события предлагается определить как "Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие". Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое планируется посвятить межрегиональному взаимодействию как фактору экономического роста государства", - говорится в сообщении.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что внимание в деловой программе форума уделят вопросам развития внутреннего туризма и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, гуманитарной повестки и другим.

При этом программа форума станет трехдневной: два дня основной программы, а третий день посвятят молодежной повестке.

Площадь выставочной экспозиции форума увеличится в два раза - будут организованы региональные стенды, которые отразят итоги реализации национальных проектов и целей, а также расскажут о планах развития регионов до 2030 года.

"Событие, которое состоялось в мае этого года, привлекло большой интерес: площадку посетило порядка 3 тыс. человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ. Статус, который получило мероприятие согласно указу президента Российской Федерации, - это подтверждение важности его проведения. В этой связи необходимо обеспечить его организацию на высшем уровне. Особое внимание должно быть уделено участию регионов России, зарубежных стран, официальных делегаций, глав международных организаций и представителей бизнес-сообщества", - сказал вице-премьер России Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.